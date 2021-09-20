Полиция не применяла оружие в отношении жителя Алматы, устроившего стрельбу

В департаменте полиции Алматы сообщили, что при задержании мужчины, устроившего сегодня стрельбу по судебному исполнителю и полицейским при исполнении, оружие не применялось.

«Сегодня в городе Алматы при исполнении судебного решения погибли 5 человек, в том числе 2 сотрудника полиции и судебный исполнитель. Трагедия произошла около 17:00 часов. В ходе исполнения судебного решения по спору о праве собственности между двумя лицами, в момент исполнения судебного решения, выселяемый житель забежал домой, оттуда из зарегистрированного оружия открыл огонь по судебному исполнителю и по тем лицам, кто находился в тот момент во дворе дома», - рассказал подробности происшествия на брифинге заместитель начальника ДП города Рустам Абдрахманов.

В результате погибли два сотрудника полиции, судебный исполнитель, а также новый владелец жилья, который оспаривал права на имущество. Кто пятый погибший, в ДП не уточнили. Задержанный стрелял из охотничьего ружья, в его отношении оружие не применялось, отметил Абдрахманов.

«Подозреваемый задержан с участием бойцов специального назначения. Нами оружие не применялось, так как в доме в тот момент находились женщина и несовершеннолетние», - пояснил он.

В настоящее время место происшествия оцеплено полицией, угрозы для жизни граждан нет, заверили в ДП.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований департамента полиции города Алматы, возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 2 пункт 1 (убийство двух и более лиц), наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.