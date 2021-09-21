В Казахстане разрешили проведение массовых мероприятий

С 27 сентября в Казахстане разрешается проведение массовых мероприятий, но с некоторыми ограничениями. Такое решение принято сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 на территории республики.

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, за последние 2 недели уровень заболеваемости и летальности снизился на 60%. В этой связи МВК решила с 27 сентября разрешить проведение массовых мероприятий с участием сотрудников и посетителей с «безопасным» статусом «Ashyq».

Так, разрешено проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи), но с ограничениями: для «зеленой» зоны – не более 100 мест, для «желтой» зоны – не более 70 мест, для «красной» зоны – не более 50 мест.

На аналогичных условиях разрешено проведение конференций, форумов, зрелищных и иных массовых мероприятий с массовым скоплением людей.

Проведение выставок разрешено при условии: заполняемость не более 70% и не более 500 посетителей для «зеленой» зоны, не более 300 посетителей – для «желтой» зоны и не более 200 посетителей для «красной» зоны.

Марафоны могут проводиться при условии не более 1 тыс. человек для «зеленой» зоны, не более 800 человек – для «желтой» зоны, не более 500 человек – «для «красной» зоны.

Проведение спортивных мероприятий со зрителями возможно при заполняемости не более 80% для «зеленой» зоны, не более 70% - для «желтой» зоны и не более 50% - для «красной» зоны.

Деятельность спорткомплексов и спортивно-оздоровительных комплексов (тренировки) – при заполняемости не более 50%, 30% и 20% для «зелено», «желтой» и красной» зоны соответственно.

Деятельность религиозных объектов – проведение жума намаза в закрытых помещениях разрешено на тех же условиях, что и тренировки, а деятельность игровых клубов разрешена без ограничений для «зеленой» и «желтой» зон, для «красной» - не более 50 человек.