Два уголовных дела заведено по факту стрельбы в Алматы, в результате которой погибли 5 человек

По факту происшествия в микрорайоне «Акбулак» накануне, где погибли 5 человек, в том числе судебный исполнитель и двое полицейских при исполнении, заведено два уголовных дела, сообщил на брифинге во вторник начальник департамента полиции города Канат Таймерденов. Одно дело заведено по статье 99 УК РК (убийство двух и более лиц), а второе – по статье 380 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти).

«По данному факту возбуждено два уголовных дела, создана межведомственная следственная группа. Подозреваемый задержан и направлен в изолятор временного содержания. Оружие изъято, по нему назначены следственные экспертизы. Подозреваемый допрашивается. На учете нигде не состоял. Второе дело заведено по 389 статье УК РК - нападение на представителя власти», - рассказал Таймерденов.

Он также сообщил, что мотивы стрелка будут оглашены только после того, как закончится следствие. Оружие зарегистрировано на подозреваемого. Кроме того, следствие будет выяснять, почему находящиеся на месте полицейские не применяли табельное оружие.

«Табельное оружие не применялось. Мы ориентируемся на безопасность граждан, там находились дети, может быть, была опасность. Но мы не можем утверждать, межведомственная следственная группа разберется», - отметил Таймерденов.

По его словам, оцепление на месте происшествия еще не снято, так как «трагедия произошла в ночное время», нужно дополнительно все осмотреть.

Вместе с тем он уточнил, что пятый погибший – это друг нового владельца дома, он пришел как свидетель.

Напомним, накануне около 17:00 в микрорайоне «Акбулак» 54-летний местный житель, к которому пришли исполнять решение суда о выселении из частного дома, по данным ДП, проявил агрессию и начал стрелять из охотничьего ружья. В результате погибли 5 человек, в том числе судебный исполнитель, два участковых инспектора полиции и новый владелец дома, который в суде оспаривал право на имущество. Стрелок был задержан бойцами спецназа без применения оружия.