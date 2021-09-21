Площадь пожара составила 120 кв. м
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Пожар произошел на рынке «Казына» в Алматы
фото ДЧС Алматы

Пожар произошел в Алматы на рынке «Казына», который расположен на Северном кольце, сообщила пресс-служба ДЧС города.

«21 сентября в 12:14 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу вызова в Алатауский район, Северное кольцо, 34, рынок "Казына". К моменту прибытия через 6 минут (в 12:20) происходило горение нескольких двухъярусных контейнеров на общей площади 120 кв. м, создалась угроза распространения на соседние контейнера с ТМЦ», - говорится в сообщении ДЧС во вторник.

В связи с тем, что район «маловодный», пожарными незамедлительно был организован подвоз воды в автоцистернах и обеспечена бесперебойная подача воды.

На месте создан оперативный штаб и 2 боевых участка с южной и северной сторон, в тушении пожара задействовано более 40 человек личного состава ДЧС и 14 единиц техники.

По данным ДЧС, в настоящее время пожар ликвидирован, снята угроза перехода огня на другие контейнеры. Жертв и пострадавших нет.

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