Запрет на строительство сельхозобъектов возле аэропортов предлагает ввести МИИР

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития предлагают установить запрет на строительство в радиусе 15 километров вокруг аэропортов различных сельскохозяйственных объектов. Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта», который во вторник презентовали в мажилисе, регулирует правила по получению разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории.

«Строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, осуществление сельскохозяйственной деятельности в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома возможно, только если такая деятельность не создает условий массового скопления птиц и угрозы для безопасности полетов», - отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Проблема массового скопления птиц, в частности, существует в аэропортах Алматы и Шымкента.

Между тем депутаты задались вопросом, что делать с теми объектами, которые уже существуют, так как закон обратной силы не имеет, а угрозы для безопасности авиаперевозок необходимо устранять.

«Мы обратились к акиматам, во всех населенных пунктах должны быть проекты детальной планировки. Мы просим внести изменения в ПДП и решать вопросы. Мы сейчас строим БАКАД, когда его проектировали, населенных пунктов, поселков не было. Пока вели переговоры, проектировали, появились населенные пункты, которые сейчас нам говорят: «Постройте здесь развязку, дайте здесь проход, дайте…» Опять аварийность, вот эти все моменты. Поэтому только так – жестко, согласно закону, вносить изменения в проекты детальной планировки и сносить их, убирать», - подчеркнул вице-министр.