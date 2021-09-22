317 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане

На 20 сентября в Казахстане зарегистрировано 317 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов, 203 человека выздоровели.

Всего зарегистрировано 74 427 случаев пневмонии, летальных случаев – 4 760 , выздоровели 61 001 человек.

На 20 сентября зарегистрировано 50 летальных случаев от коронавирусной инфекции, всего за время пандемии от КВИ скончались 10 860.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 67 404 человека (58 738 КВИ+ и 8 666 КВИ-), из них в стационарах – 12 105, на амбулаторном уровне – 55 299. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 1 000 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 248, на аппаратах ИВЛ – 143 пациента.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 941 793.