Казахстан возобновляет авиарейсы в Чехию и Китай и открывает авиасообщение с Италией

Накануне межведомственная комиссия по недопущению распространения COVID-19 на территории Казахстана приняла решение возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития уточнили, в какие страны увеличена частота авиарейсов, с какими – возобновляется или открывается новое авиасообщение.

Так, количество рейсов в Россию увеличено на 54 рейса в неделю, в Турцию – на 7 рейсов, в ОАЭ – на 9 рейсов, в Узбекистан – на 5 рейсов, в Германию – на 5 рейсов, на Мальдивы – на 3 рейса, в Южную Корею – на 6 рейсов, в Польшу – на 2 рейса, в Венгрию – на 1 рейс, в Саудовскую Аравию – на 1 рейс.

Вместе с тем возобновляется регулярное сообщение с Чехией (с частотой 2 рейса в неделю), с Китаем (8 рейсов в неделю) и с Азербайджаном (3 рейса в неделю).

Также откроются регулярные авиасообщения с Италией (с частотой 2 рейса в неделю), Шри-Ланкой (3 рейса в неделю) и Кувейтом (3 рейса в неделю).

«В настоящее время авиакомпании формируют расписания полетов. Выполнение рейсов будет согласовываться с соответствующими уполномоченными органами вышеуказанных стран. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», - добавили в министерстве.