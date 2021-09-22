В него должны войти госорганы и «Самрук-Казына»
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Токаев поручил создать в Жанаозене межведомственный штаб для разрешения трудовых конфликтов
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области поручил создать в Жанаозене межведомственный штаб для разрешения трудовых конфликтов, сообщает Акорда.

Президент указал на ряд накопившихся проблем в регионе, которые требуют своего скорейшего решения. В частности, он выделил проблему трудовых конфликтов.

«С начала года в области зафиксировано 150 трудовых конфликтов. Все возникающие споры должны решаться исключительно в рамках закона. В Жанаозене необходимо создать постоянно действующий межведомственный штаб с активным вовлечением в его работу государственных органов и фонда «Самрук-Казына». Штаб нужен для принятия оперативных решений и формирования тесных контактов с гражданами», - сказал президент.

Глава государства акцентировал внимание на обострении проблемы безработицы и отметил, что зачастую подрядчики привлекают трудовые ресурсы из других регионов, тогда как местные кадры остаются невостребованными и нуждаются в работе. Президент поручил акимату и фонду «Самрук-Казына» уделить первостепенное внимание обеспечению рабочими местами жителей региона.

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