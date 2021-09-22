Сейчас он находится в состоянии банкротства
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Токаев считает необходимым возобновить деятельность Бейнеуского зернового терминала

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области поручил создать в Актау коммунальный и оптовые рынки и заявил о необходимости возобновить деятельность Бейнеуского зернового терминала, сообщает Акорда.

Одним из важных вопросов, требующих решения, Токаев назвал высокий уровень инфляции, что ведет к быстрому росту цен на продовольственные товары.

«Почти 80% продуктов питания импортируется. При этом дефицит емкости овощехранилищ достигает 50 тысяч тонн, что является самым высоким значением по стране. Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются – правительством разработана дорожная карта по строительству овощехранилищ. Для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции. Поручаю акимату обеспечить строительство коммунального и оптового рынков в Актау», - сказал он.

Наряду с этим президент указал на необходимость возобновления деятельности Бейнеуского зернового терминала, который находится в состоянии банкротства. По его мнению, это позволит полностью обеспечить регион мукой и кормами и создать 200 новых рабочих мест. Для решения этой задачи акимату области и СПК поручено принять меры по снижению цен на продовольственные товары, включающие развитие торговой инфраструктуры, заключение долгосрочных контрактов с производителями из других регионов.

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