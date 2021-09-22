​Мировое сообщество должно работать над взаимным признанием паспортов вакцинации − Токаев

Президент Касым-Жомар Токаев, считает, что мировое сообщество в первую очередь должно решить задачу по расширению глобального доступа к вакцинам против коронавируса, а также работать над взаимным признанием паспортов вакцинации. Об этом он завил во время Глобального саммита по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Акорды.

Как подчеркнул президент Казахстана мир столкнулся с беспрецедентным глобальным кризисом здравоохранения, а возникшие в результате этого экономические трудности усилили неравенство и продемонстрировали уязвимость мирового общества. Все это требует ряда решительных мер.

«Нашей первоочередной задачей должно стать незамедлительное расширение глобального доступа к вакцинам. Это вопрос глобальной этики и солидарности, поскольку несправедливый «разрыв в доступе вакцин» не просто подрывает здоровье населения, но и «увеличивает разрыв». Приветствуем многосторонние усилия, направленные на обеспечение в общей сложности более двух миллиардов доз вакцин и улучшение нашей коллективной защиты от глобальных угроз здоровью», - заявил Токаев.

Для реализации идей и целей Саммита, Казахстан разработал планы и обязательства. В частности, в стране разработана законодательная база для создания Национальной системы биологической безопасности. По заверениям Токаева, страна стремится создать комплексную и высокотехнологичную структуру прогнозирования биологических угроз в соответствии с международными стандартами. Вместе с тем он предложил ряд инициатив, в числе которых укрепление потенциала на глобальном уровне.

«Нам нужно продвигать одобренные ВОЗ основные принципы Алматинской декларации в области первичной медико-санитарной помощи. Нам необходимо коллективно приложить дополнительные усилия для предотвращения биологических катастроф и кризисов в будущем. Исходя из этого в прошлом году я инициировал создание Международного агентства по биологической безопасности. В настоящее время проводятся практические консультации со всеми заинтересованными сторонами. Мы приглашаем партнеров поддержать эту инициативу», - отметил президент.

Он также указал на важность работы над взаимным признанием сертификатов вакцинирования для того, чтобы помочь международному туризму и бизнесу справиться с COVID-19.

«Медицинские сертификаты будут способствовать более безопасному возобновлению работы, скорейшему восстановлению экономики и созданию новых рабочих мест в постпандемический период», - высказал мнение Токаев.

В то же время, необходимо использовать инструменты социальных сетей для укрепления доверия к вакцинам COVID-19, так как сомнения или недоверие к ним «коренятся в недостатке научно обоснованной информации в масс-медиа».

«Мы должны опираться на факты, разъясняя важность вакцинации для укрепления доверия среди населения», - подчеркнул глава государства.

В то же время он напомнил, что Казахстан вошел в число первых десяти стран мира, разработавших собственную вакцину QazVac, которую «недавно усовершенствовали для защиты от дельта-штамма коронавируса». В настоящее время в стране полностью вакцинирован 31% населения и, по мнению Токаева, Казахстан предлагает своим гражданам «достаточное количество нескольких видов вакцин, чтобы они могли воспользоваться правом выбора».