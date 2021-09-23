Почти 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Казахстане за сутки

В Алматы – 549 случаев, в Карагандинской области – 431, в Алматинской области – 256, в Павлодарской области – 192, в столице – 191, в Акмолинской области – 143, в Восточно-Казахстанской области – 135, в Актюбинской области – 133, в Шымкенте – 125, в Костанайской области – 105, в Западно-Казахстанской области – 99, в Северо-Казахстанской области – 79, в Атырауской области – 69, в Кызылординской области – 56, в Жамбылской области – 55, в Мангистауской области – 38, в Туркестанской области – 37.

Всего в стране подтверждено 870 059 случаев КВИ.

Выздоровели за сутки 3 905 человек, а всего – 801 673.