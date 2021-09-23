Парламент принял поправки по вопросам соцзащиты, направленные на поддержку детей с ограниченными возможностями

В четверг в ходе пленарного заседания сенат во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», направленный на внедрение новых видов пособий и улучшение жилищных условий людей с ограниченными возможностями и их семей. В общей сложности, закон окажет положительное влияние на систему социальной защиты населения и позволит улучшить права порядка 400 тыс. казахстанцев. На эти цели в трехлетнем бюджете заложено 55 млрд тенге.

«Ожидаемым результатом от принятия проекта закона является обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, совершенствование действующей системы социального обеспечения, установление социальной справедливости в отношении получателей пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, повышение размеров пособий для всех групп детей-инвалидов, в зависимости от степени тяжести заболевания», - сказал сенатор Нариман Торегалиев.

Как ранее сообщали в Минтруда и социальной защиты населения, закон позволит получать пособие 24 тыс. гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью. Новые поправки разделяют детей в возрасте от 7 до 16 лет по группам инвалидности. Это позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей. В то же время размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Также законом предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

«В настоящее время дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако при кончине одного или двух родителей (кормильцев), ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца. При введении данной нормы 2 тыс. детей наравне с пособием по инвалидности (размер от 41 163 до 48 023 тенге) смогут получать пособие по случаю потери кормильца (размер от 12 063 до 29 500 тенге)», - ранее поясняли в Минтруда.

Еще одной новеллой закона является обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем. Кроме того, предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.

«На практике такие семьи стоят в очереди на жилье до 10 лет. Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, то инвалиду приходится заново вставать в очередь. Предполагается, что эта норма даст возможность более 20 тыс. семей сохранить очередность на жилье», - объяснили в ведомстве.

Законом предусматривается и продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что «положительно повлияет» на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии.