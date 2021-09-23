SMS также будет приходить выписанным гражданам
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Собственники жилья в Казахстане будут получать на телефон уведомление о прописке новых лиц
ФОТО РАДМИРА ФАХРУТДИНОВА

Госкорпорация «Правительство для граждан» внедрила новый сервис по рассылке SMS собственникам жилья о прописке новых лиц, сообщает Sputnik Казахстан. Также уведомление на телефон будет приходить и гражданам, выписанным из жилища.

Как сообщили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, теперь при прописке граждан через ЦОН собственник жилья получит на свой телефон сообщение с данными человека, которого он прописал. А если собственник жилья захочет выписать кого-то, этому человеку также придет сообщение об этом.

«Мне часто пишут казахстанцы о том, что кто-то прописывает у них совершенно незнакомых людей. Новый сервис должен решить проблему: если кто-то попытается прописать человека на вашей жилплощади через ЦОН без вашего участия, вы об этом сразу узнаете благодаря SMS-уведомлению. Сервис поможет в борьбе с посредниками, которые предлагают за деньги сделать прописку», - отметил глава министерства Багдат Мусин.

Напомним, что ранее прописку граждан можно было сделать только через миграционную службу в ЦОнах, а 2019 года такая возможность появилась у госкорпорация «Правительство для граждан». При этом прописать или выписать человека по месту жительства можно онлайн через портал eGov с помощью ЭЦП.

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