Военные учения «Отпантау-2021» показали готовность силовых структур Казахстана к локализации кризисных ситуаций, уверен Токаев

В заключительный день рабочей поездки в Мангистаускую область глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил оперативно-стратегические командно-штабные учения «Отпантау-2021», которые состоялись на полигоне «Оймаша», сообщает Акорда. Он выразил мнение, что эти учения показали готовность силовых структур Казахстана и акиматов к локализации кризисных ситуаций.

Сценарий учений включил в себя применение на практике новых форм и способов ведения боевых действий различными группировками войск против условного противника, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов. На всем протяжении действий группировки войск осуществлялась воздушная и наземная разведка, ее результаты передавались на пункт управления, откуда давались указания для нанесения высокоточных ударов беспилотными летательными аппаратами и смешанной авиационной группой. Также была организована борьба с БПЛА условного противника, применены современные методы контрбатарейной борьбы. Большое внимание в ходе учений было уделено обеспечению высокой мобильности войск.

Кроме того, в онлайн-режиме президенту были представлены действия Вооруженных сил, межведомственных группировок, а также местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов, которые проводились в различных регионах страны. В частности, в акватории Каспийского моря военно-морскими силами при поддержке авиации и сил специальных операций проведены действия по защите объектов экономической деятельности страны. Соответствующие военные учения состоялись на полигонах «Сарышаган» и «Спасск» в Карагандинской области, «Коктал» в Алматинской области.

После завершения маневров Токаев отметил высокий уровень подготовки Вооруженных сил страны, которые показывают хорошие результаты на военных учениях, и выразил уверенность в том, что наши войска будут эффективны и в реальной боевой обстановке. По его мнению, сегодняшние комплексные учения, прошедшие на фоне серьезного осложнения военно-политической обстановки в регионе, показали готовность силовых структур и местных органов власти к локализации кризисных ситуаций.

«Была отработана переброска личного состава и техники своим ходом, железнодорожным и воздушным транспортом. Это продемонстрировало стратегическую мобильность Вооруженных сил, возможность быстрого создания группировок войск на основных направлениях, которые представляют угрозу. В оперативном плане мы увидели слаженную работу штабов, применение высокотехнологичного вооружения и методик планирования боевых действий. Возросший уровень подготовки показали и акиматы. Их роль в современных «стресс-тестах» не менее важна, чем военный компонент», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что армия является объектом пристального внимания со стороны государства и всего общества, и напомнил об утвержденной им Концепции развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, предусматривающей дальнейшее оснащение войск широким спектром современного вооружения и техники.

«Среди них комплексы противовоздушной обороны, беспилотники, средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Будет продолжен курс на обновление парка фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. На вооружение будут приняты высокоточные ракетные комплексы не только зарубежного, но и отечественного производства. В целом технический аспект станет основой нового облика казахстанской армии», - заявил глава государства.

Вместе с тем он высказался о комплексной социальной защите военнослужащих, сообщив, что с этого года должностные оклады увеличены на 35%, а в ближайшие два года они вырастут в среднем на 60%. На законодательном уровне решен жилищный вопрос для всех категорий военнослужащих, а на фоне других стран СНГ соцпакет казахстанских военных является одним из самых конкурентоспособных.

«Социальная защита военнослужащих всегда будет в числе главных приоритетов государства. Сильная армия – это сильный суверенный Казахстан», - считает президент.

Оперативно-стратегические командно-штабные учения «Отпантау-2021» стали завершающим этапом внезапной проверки войск, которая проводилась в Вооруженных силах с начала сентября. Проверкой было охвачено около 9 тыс. военнослужащих, задействовано более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и 8 кораблей.