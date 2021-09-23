Законопроект уже находится в сенате
Правительство возьмет под контроль переводы граждан, у которых есть ИП
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Министерство финансов планирует разделить карт-счета граждан для личных целей и для физических лиц – индивидуальных предпринимателей. Таким образом, власти смогут отследить, были это просто переводы или переводы для получения доходов. Как оказалось в четверг в ходе брифинга в правительстве, министерство финансов уже разработало соответствующие поправки в законодательство, их рассмотрел мажилис и сейчас документ находится на рассмотрении сената.

«Они предусматривают использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательских целей. То есть у физических лиц остается свой карт-счет для личных целей, а для физических лиц – индивидуальных предпринимателей будет отдельный счет. Для исключения фактов использования личных переводов в предпринимательской деятельности, предлагается разработать механизм по определению признаков получения доходов с использованием счетов, не предназначенных для такой деятельности. Данные поправки не затрагивают личные переводы физических лиц», - рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Вместе с тем он подчеркнул, что указанные инициативы не являются новым видом налога и не коснутся переводов физических лиц в личных целях.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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