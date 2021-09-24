Он останется под домашним арестом до 14 ноября
Суд вновь отказал Биртанову в изменении меры пресечения

Тамара Вааль, Vласть

Судья судебной коллегии по уголовным делам суда столицы Мурат Солтыбаев отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова об отмене ранее вынесенного постановления о продлении домашнего ареста до 14 ноября.

Защитники настаивали на том, что Биртанов может изучать материалы уголовного дела, находясь под подпиской о невыезде.

«Руководствуясь пунктом 1 части 7 статьи 107 УПК РК судья коллегии постановил: постановление специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султан от 14 сентября 2021 года о продлении срока нахождения подозреваемого Биртанова Елжана под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела на два месяца оставить без изменения. Частную жалобу адвокатов – без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию, опротестованию в кассационном порядке не подлежит», - зачитал постановление в пятницу Солтыбаев.

Напомним, по версии следствия Биртанов и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В АФМ утверждают, что «на сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге. Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

Расследование было завершено 7 июля, дело состоит из 133 томов. Для ознакомления с материалами уголовного дела ранее государственный обвинитель просил продлить домашний арест Биртанову до 14 ноября.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Полиция пытается предотвратить митинг Демпартии в Алматы
Новости
На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра в Алматы горит кровля здания
Новости
Дочь Назарбаева презентовала книгу в Алматы несмотря на запрет массовых мероприятий из-за карантина
Новости
Казахстан возобновляет безвизовый режим с 30 странами
Новости
Казахстан и ЕБРР подписали соглашение по строительству дороги Жезказган – Кызылорда
Новости
Ушла из жизни журналист Бакытгуль Макимбай