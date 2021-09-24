Суд вновь отказал Биртанову в изменении меры пресечения

Судья судебной коллегии по уголовным делам суда столицы Мурат Солтыбаев отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова об отмене ранее вынесенного постановления о продлении домашнего ареста до 14 ноября.

Защитники настаивали на том, что Биртанов может изучать материалы уголовного дела, находясь под подпиской о невыезде.

«Руководствуясь пунктом 1 части 7 статьи 107 УПК РК судья коллегии постановил: постановление специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султан от 14 сентября 2021 года о продлении срока нахождения подозреваемого Биртанова Елжана под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела на два месяца оставить без изменения. Частную жалобу адвокатов – без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию, опротестованию в кассационном порядке не подлежит», - зачитал постановление в пятницу Солтыбаев.

Напомним, по версии следствия Биртанов и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В АФМ утверждают, что «на сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге. Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

Расследование было завершено 7 июля, дело состоит из 133 томов. Для ознакомления с материалами уголовного дела ранее государственный обвинитель просил продлить домашний арест Биртанову до 14 ноября.