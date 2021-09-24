Более 200 домохозяйств Мангистауской области получат финансовую помощь от США

Агентство США по международному развитию (USAID) в начале сентября объявило о предоставлении срочной помощи в размере $100 тыс. фермерам Мангистауской области, пострадавшим от засухи. Финансовую помощь получат более 200 домохозяйств региона.

«Более 200 домохозяйств, пострадавших от падежа домашнего скота, получат финансовую помощь для удовлетворения своих первоочередных потребностей. Размер помощи будет рассчитан на основе прожиточного минимума для каждого члена домохозяйства и не превысит сумму в 170 000 казахстанских тенге на домохозяйство», - говорится в сообщении на сайте Генерального консульства США в Алматы.

Уточняется, что финансовая помощь будет перечислена на банковские счета получателей после оценки ситуации и выявления наиболее нуждающихся домохозяйств.

Напомним, USAID предоставило грант в размере $100 тыс. Красному Полумесяцу Казахстана для поддержки наиболее уязвимых групп населения, пострадавших от засухи в Мангистауской области, которая привела к гибели домашнего скота, уничтожению посевов и истощению запасов пресной воды. Население, пострадавшее от засухи, столкнулось со снижением производства молока и мяса, что негативно отразилось на доходах и средствах к существованию.