В Казахстане приостанавливают выдачу займов по ипотечной программе «Орда»

С 1 октября финансирование проектов в рамках ипотечной программы будет приостановлено до конца 2021 года. Как поясняется, ежегодное плановое финансирование программы «Орда» составляет 13,8 млрд тенге и осуществляется за счет собственных средств АО «Казахстанская Жилищная Компания». По состоянию на 1 сентября плановые показатели были превышены на 4,1 млрд тенге. В этой связи прекращается прием заявок от физических лиц. Заявки, поступившие до 1 октября, будут рассмотрены в порядке, предусмотренном внутренними документами компании.

Ипотечная программа кредитования «Орда» была запущена в октябре 2018 года. Она предусматривает выдачу ипотечных займов на приобретение жилья со ставками 12% годовых (при полном подтверждении дохода) и 14% (при частичном подтверждении дохода) сроком до 20 лет. Первоначальный взнос – 30% от стоимости жилья. Сумма займа составляет от 1 до 65 млн тенге для Алматы и столицы, от 1 до 45 млн – для других регионов Казахстана.