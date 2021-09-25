В столице суд оштрафовал группу протестовавших перед посольством Китая

Суд столицы в пятницу вечером оштрафовал 10 человек, организовавших акцию протеста перед посольством Китая, сообщило радио “Азаттык” со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного суда.

Гаухар Курмангалиева и Халида Акытхан оштрафованы на 30 МРП (месячный расчетный показатель, 1 МРП равен 2 917 тенге). Остальные участники - Жамиля Макен, Гульбаран Омирали, Байболат Кунболатулы, Гульнур Косдаулет, Алмахан Мырзан, Нурзат Ермекбай, Гульпам Казыбек и Акикат Калиолла - получили штрафы в 50 МРП.

Как сообщает издание, суд учёл пенсионный возраст и снизил суммы на 30 процентов трем гражданам — Халиде Акытхан, Жамиле Макен и Акикату Калиолле.

Протестующие, требующие освобождения своих родных в Синьцзяне, на этой неделе перенесли акцию протеста из Алматы в столицу. В течение более чем 200 дней протестов в Алматы никто из сотрудников китайского консульства к ним так и не вышел.