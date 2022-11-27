Несколько городов Китая охвачены протестами из-за политики нулевой терпимости к коронавирусу. Среди них: Урумчи, Шанхай, Пекин и Нанкин. Они продолжаются с вечера пятницы, сообщает CNN .

Недовольство жителей Китая возросло после того, как 24 ноября 10 человек погибли и еще 9 пострадали в результате пожара многоэтажного дома в Урумчи, столице Синьцзянь-Уйгурского автономного района. На видео, появившемся в социальных сетях, показано, что карантинные ограничения могли затруднить доступ пожарных до пострадавших.

В городе действуют строгие ограничения по Ковиду с начала августа. Государственные СМИ Китая заявили, что комплекс был отнесен к категории низкого риска, поэтому жителям было разрешено выходить на улицу. Однако один из жителей рассказал BBC, что людям разрешено покидать свои дома только на короткое время каждый день, и это требование контролируется властями.

На кадрах, распространенных в пятницу вечером, было видно, как жители, многие из которых оставались в масках, собирались после наступления темноты на улицах города. На видео они скандировали лозунги и спорили с чиновниками. Протестующие собрались и возле здания администрации города.

В субботу на улицах Шанхая собрались сотни людей. На видео, распространяемых в социальных сетях видно, как сотни людей зажигали свечи в знак скорби по погибшим в Урумчи и скандировали: «Уходи, Си Цзиньпин! Уходи, Коммунистическая партия!», выражая протест против жесткой и дорогостоящей политики нулевой терпимости к ковиду в стране.

Протесты также вспыхнули в Пекине, столице Китая. Один из студентов престижного Пекинского университета рассказал CNN, что когда он прибыл на место протеста около часа ночи в воскресенье по местному времени, там было около 100 студентов, а охранники использовали куртки, чтобы закрыть лозунг протестующих, написанный на стене.

Почтить память погибших в пожаре в Урумчи вышли также десятки студентов Коммуникационного университета Китая в городе Нанкин. На видеозаписях видно, как студенты держат в руках листы белой бумаги и мобильные телефоны с включенными фонариками. На одном видео слышно, как сотрудник университета предупреждает студентов: «Вы заплатите за то, что сделали сегодня». «Вы тоже, и страна тоже», − ответил ему один из студентов.