Двух участников протестов у консульства Китая арестовали на 15 суток

Суд в Алматы отправил под административный арест на 15 суток Байболата Кунболатулы и Акиката Калиоллу, участников продолжающихся второй год пикетов у консульства Китая в Алматы, на которых казахи родом из Синьцзяна требуют освободить из-под стражи родственников в Китае, сообщило радио Азаттык.

Кунболатулы и Калиолле вменили нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний — за выход на пикеты к диппредставительству Китая, сообщил радиостанции по телефону Калиолла.

«Утром меня задержали на рабочем месте, в моей студии. Рядом со мной Байболат Кунболатулы. Нас обвинили в неоднократных нарушениях из-за того, что мы выходили к консульству, «постоянно нарушали требования», — рассказал активист.

Группа активистов проводит пикеты у консульства Китая практически ежедневно с февраля 2021 года. За это время их неоднократно задерживали, штрафовали и несколько раз отправляли под административный арест.

Си Цзиньпин приедет в Казахстан 14 сентября – поездка станет его первым зарубежным визитом почти за три года, он не покидал Китай с момента начала пандемии.