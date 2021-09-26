От коронавируса и пневмонии скончались 47 человек
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Еще 187 случаев коронавирусной пневмонии выявлено в Казахстане
фото с сайта столичного акимата

На 24 сентября в Казахстане зарегистрировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов, 143 человека выздоровели.

Всего зарегистрировано 75 273 случая пневмонии, с летальным исходом – 4 795, выздоровели 61 591 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 36 человек, а всего – 11 035.

На 26 сентября лечение от КВИ продолжают получать 64 283 человека (55 396 КВИ+ и 8 887 КВИ-), из них в стационарах – 11 261 пациент, на амбулаторном уровне – 53 022. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 900 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 226 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 143 пациента.

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