Семьям спасателей, погибших при взрывах в Жамбылской области, выплатят по 20 млн тенге – МЧС

Семьям спасателей, которые погибли при взрывах в воинской части в Жамбылской области, выплатят по 20 млн тенге, а также по 60-месячной заработной плате. Пострадавшим сотрудникам МЧС также будут назначены выплаты, в зависимости от степени полученных травм, сообщил в понедельник официальный представитель МЧС Талгат Уали.

«Семьям погибших сотрудников органам гражданской защиты при взрыве в Жамбылской области в войсковой части будут выплачены денежные средства в размере 20 млн тенге: 10 млн тенге – из республиканского бюджета, 5 млн тенге – из местного, а также все сотрудники органов гражданской защиты перевели на добровольной основе свою однодневную заработную плату на специально открытый счет. Из этих денежных средств также будут выделены по 5 млн тенге семьям погибших», - сообщил Уали.

Кроме того, по закону «О правоохранительной службе», семьи погибших сотрудников получат по 60-месячной зарплате от последней занимаемой должности.

«Всем сотрудникам, которые получили увечья, различного рода телесные повреждения, также будут выплачиваться денежные средства, в зависимости от полученных травм, и все они будут представлены к государственной награде», - также добавил Уали.

Всего в результате ЧП 26 августа в Жамбылской области погибли 17 человек, в их числе 10 сотрудников органов гражданской защиты, 6 военнослужащих Минобороны и военный прокурор.