В Казахстане планируют ввести новые понятия для СМИ и дать определение новым медиа

В Казахстане планируется ввести новые понятия для СМИ и дать определение новым медиа. Об этом, как сообщает «Казинформ» , рассказал на Astana Media Week вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев.

«В связи с развитием новых технологий прорабатываем также и законодательное развитие СМИ. В частности, мы планируем изменения в закон, которые будем обсуждать с журналистским сообществом, которые, возможно, будут приняты в 2023 году», - сказал Ойшыбаев.

По его словам, планируется ввести новые понятия для СМИ и дать определение новым медиа – «это все новые платформы в интернете, развивающие информацию, туда относим и поисковые системы, ОТТ платформы и социальные сети». Для них будут установлены правила работы в Казахстане.

«Будут законодательно внедрены процедуры медиаизмерений. Для нас важно, чтобы в Казахстане медиаизмерение было с использованием новых технологий и, главное, охватывало 100% населения, чтобы были понятны медиапредпочтения всех казахстанцев», - сказал вице-министр.