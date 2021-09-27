В Семее и Курчатове выявили факты продажи паспортов вакцинации

Один из фактов был выявлен в одной из поликлиник Шемонаихинского района, в продаже фиктивных документов подозревается 44-летний работник медучреждения. Аналогичные незаконные действия выявлены в медицинском учреждении Семея, где 27-летняя жительница города, воспользовавшись своим служебным положением, в июле занималась подделкой и сбытом паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции за 10-15 тыс. тенге. Кроме того, в городе Курчатов был задержан 43-летний мужчина, который использовал поддельный электронный паспорт вакцинации, который в конце июля он сделал через своего знакомого за 15 тыс. тенге.

«В настоящее время по всем трем фактам проводится досудебное расследование по статье 385 УК РК (Подделка или использование поддельных документов)”. Отрабатывается причастность других лиц к данным противоправным действиям. Санкция данной статьи предусматривает наказание, начиная от штрафа и до лишения свободы на срок до четырех лет», - указывается в сообщении.