Заболеваемость коронавирусом в Казахстане за две недели снизилась на 36% – Цой

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Казахстане стабилизируется, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой. За последние две недели заболеваемость снизилась на 36%.

«В Казахстане отмечается снижение заболеваемости. Так, за последние две недели заболеваемость снизилась на 36%. Со второй половины августа отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, заболеваемость снизилась в 3,2 раза, а летальность – в 2,7 раз. За последний месяц количество заболевших в сутки снизилось в 3,6 раза, также отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении, в 2,4 раза – с 25 тыс. по состоянию на 27 августа до 10,5 тыс. человек на 27 сентября. На амбулаторном лечении количество больных, находящихся на лечении, снизилось в 1,7 раз – с 89 тыс. до 51 тыс. больных», - сказал Цой.

Также в стране с 1 августа отмечается снижение занятости инфекционных коек с 56% до 33%, реанимационных – с 45% до 32%. По республике закрыты 57 ковидных стационаров, или 25 тыс. коек.