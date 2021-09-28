В Казахстане планируют исключить термин «инвалид» и ввести статус семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью

Депутаты сената разработали поправки в законодательство по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, согласно которым будет исключен термин «инвалид», а один из родителей ребенка с инвалидностью сможет получать от государства путевку на санаторно-курортное лечение. Об этом во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

«Сейчас на рассмотрении в правительстве находится еще один важный для лиц с инвалидностью законопроект по улучшению качества жизни непосредственно лиц с инвалидностью. Он инициирован сенатом парламента. Он предполагает такие нормы, как исключение дискриминационной терминологии – «инвалид» – на «лицо с инвалидностью», предоставление семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью, статуса «семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью». Сегодня такой статус отсутствует. Предоставление бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение одному из родителей или опекуну детей с инвалидностью. Сегодня это также мера законодательно не закреплена», - рассказал Аукенов.

Кроме того, законопроектом предложено внедрить механизм обязательной компенсации выплат работодателями из-за невыполнения квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. В общей сложности депутатами выработаны 38 концептуальных поправок по 342 позициям и предложения в 82 законодательных акта.