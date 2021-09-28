Это предлагается сделать в целях снижения шумовой нагрузки на жителей города
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В Алматы планируют установить запрет на движение мотоциклов в ночное время
фото voxpopuli.kz

На портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления акимата города Алматы об установлении зоны специальной организации дорожного движения в городе, которым предлагается установить запрет на движение мотоциклов в ночное время.

«В зоне специальной организации дорожного движения запретить движение мотоциклов с 22.00 до 09.00 часов, за исключением мотоциклов, приводимых в движение электрическими двигателями, а также транспорта, имеющего цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы в соответствии с СТ РК 1863-2018 “Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных и специальных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования”», - говорится в проекте документа.

Здесь поясняется, что согласно закону РК «О дорожном движении», под мотоциклами понимаются мотоциклы с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч, подлежащие государственной регистрации в уполномоченном органе, с установленными на них государственными регистрационными номерными знаками.

В пояснительной записке к проекту постановления указывается, что управлением городской мобильности вносится на рассмотрение проект данного постановления «в целях снижения шумовой нагрузки на жителей города в ночное время».

«Необходимость и эффективность решения вопроса по организации движения мотоциклов обоснованы исследованиями ТОО «НИИ транспорта и коммуникаций» и подтверждается жалобами населения. Упорядочение движения мотоциклов в течении суток является первым этапом рекомендуемого «Порядка введения мероприятий по урегулированию движения транспортных средств в городе Алматы» с целью снижения вредных выбросов», - отмечается в документе.

Обсуждение проекта постановления продлится до 12 октября.

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