Должен быть механизм, аналогичный снижению нагрузки для малого и микробизнеса
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Снизить налоговую нагрузку для самозанятых и индивидуальных предпринимателей поручил Токаев
Фото Жанары Каримовой

Касым-Жомарт Токаев на VIII Съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» поручил снизить налоговую нагрузку для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, сообщает Акорда.

«Как вам известно, на основе обращений бизнеса я принял решение о внедрении с 2023 года единого платежа с фонда оплаты труда. Общая нагрузка для микро- и малого бизнеса будет снижена с 34% до 25%. Теперь следует проработать возможность применения аналогичного механизма в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Мы должны упростить налоговое администрирование и дать возможность платить единый платеж с предпринимательской деятельности, включающий все налоги и внебюджетные платежи», - сказал Токаев.

По его мнению, это также простимулирует выход бизнеса из «серой зоны». Он попросил правительство совместно с НПП «провести обстоятельную работу по совершенствованию действующих специальных налоговых режимов».

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