Участники съезда НПП «Атамекен» решили освободить от обязательных членских взносов 74% их плательщиков

Порядка 21 тыс. субъектов малого и микробизнеса, или 74% от общего числа плательщиков, намерены освободить от обязательных членских взносов в НПП «Атамекен». В результате поступления сократятся на 17%, или 1,2 млрд тенге. Палата намерена компенсировать эту сумму за счет оптимизации расходов. За эти решения проголосовало большинство участников IX внеочередного съезда НПП «Атамекен» в пятницу.

Новый председатель президиума НПП Райымбек Батталов, представляя очередной вопрос на голосование участникам съезда, настоял на том, что палата должна начать доказывать полезность своим членам и делать акцент на добровольные членские взносы.

«Заставлять малый и микро бизнес платить – это вопрос. Мы понимаем, что палата прорабатывает вопросы для всего бизнеса, и тратит время для всего бизнеса, [взимать взносы] − это справедливо. Но в то же время мы понимаем, что состояние малого и микробизнеса после двух лет пандемии сильно изменилось. Поэтому нам нужно поднять этот вопрос», − объяснил Батталов.

По словам первого заместителя предправления НПП «Атамекен» Наримана Абильшаикова, сегодня плательщиками обязательных членских взносов являются более 21 тыс. субъектов малого и микробизнеса, или 74% от общего числа плательщиков. В результате поступления от взносов сократятся на 17% или 1,2 млрд тенге.

«Мы считаем, что это окажет серьезную поддержку малому бизнесу. Потерю 1,2 млрд тенге считаем необходимым компенсировать за счет оптимизации расходов НПП», − заявил Абильшаиков.

За это решение проголосовало 210 из 263 участников съезда. В ближайшее время оно будет включено в проект закона «О национальной палате предпринимателей». После утверждения требований обязательные членские взносы продолжат совершать 7 тыс. субъектов бизнеса, которые сегодня уплачивают свыше 5,8 млрд тенге.