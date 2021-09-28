Также будет запущен национальный туристский портал
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В Казахстане разрабатывают модуль, который позволит туристам оставлять жалобы на некачественные услуги
ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, докладывая главе государства Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности ведомства в сферах культуры, спорта, туризма и архивного дела, рассказала о перспективах развития внутреннего туризма и цифровизации процессов в данной сфере, сообщает Акорда.

Так, ведется проработка новых продуктов, таких как национальный туристский портал Kazakhstan.travel, Tourism online, View Project, система eQonaq, единый реестр гидов, а также модуль E-Shagym, который позволит туристам оставлять отзывы или жалобы при некачественном оказании услуг.

По данным пресс-службы президента, Раимкулова также рассказала о поправках, которые планируется внести в закон «О кинематографии», и «о работе над изменениями и дополнениями в законодательство по вопросам культуры и спорта», однако подробностей в сообщении Акорды не приводится.

Министр также сообщила, что в этом году предлагается оказать финансовую поддержку 42 кинопроектам, которые были одобрены экспертным советом и межведомственной комиссией, и о том, что министерством ведется активная работа по включению в Списки ЮНЕСКО новых объектов материального и нематериального культурного наследия.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил министру продолжить работу по данным направлениям.

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