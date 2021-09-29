TAV Airports привлек $450 млн. на расширение аэропорта Алматы

ЕБРР и Международная финансовая корпорация предоставят по $150 млн. Кроме того, еще $150 млн. дадут Евразийский банк развития, германский институт развития DEG и другие.
TAV Airports завершила выкуп аэропорта Алматы в апреле этого года. Проект его расширения позволит увеличить вдвое пассажирский поток, рассчитывают в компании.
ЕБРР отмечает, что участие в проекте расширения аэропорта Алматы станет крупнейшей инвестицией в инфраструктуру аэропортов в Казахстане и Центральной Азии.
До пандемии аэропорт Алматы обслуживал до 7 млн. пассажиров в год, принимая в день до 220 рейсов.