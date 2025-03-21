Air Astana перенесла на сутки рейс в Лондон из-за закрытия аэропорта Хитроу

Аэропорт закрыт на сутки после пожара на подстанции
Авиакомпания Air Astana перенесла на сутки рейсы Алматы-Лондон и Лондон-Алматы из-за закрытия аэропорта Хитроу, сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на компанию.
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