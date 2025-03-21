Air Astana перенесла на сутки рейс в Лондон из-за закрытия аэропорта Хитроу

Авиакомпания Air Astana перенесла на сутки рейсы Алматы-Лондон и Лондон-Алматы из-за закрытия аэропорта Хитроу, сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на компанию.

Рейсы, запланированные на 21 марта, будут выполнены в субботу.

Хитроу будет закрыт в течение всего дня в пятницу из-за пожара на подстанции, которая обеспечивает его электричеством, сообщили в аэропорте. Причина пожара неизвестна, пишет ВВС.

Хитроу — крупнейший аэропорт Лондона и один из самых загруженных в Европе.

После пожара летевшие туда рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.