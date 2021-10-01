Арону Атабеку заменили наказание на ограничение свободы

Сегодня суд № 2 Павлодара рассмотрел представление РГУ «Учреждение АП-162/1» о замене неотбытого наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания в связи с болезнью в отношении Арона Атабека, сообщается на сайте суда.

Судом установлено, что осужденный страдает неизлечимой болезнью, а именно поражением межпозвоночного диска шейного отдела с миелопатией, дегенеративно-демиелинизирующим заболеванием спинного мозга на шейном уровне и др.

«Данная болезнь входит в перечень заболеваний осужденных, являющихся основанием освобождения от отбывания наказания, утвержденный приказом министра внутренних дел Республики Казахстан №530 от 19.08.2014 года», - пояснили в суде.

Согласно законодательству, лицо, страдающее тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, освобождается судом от отбывания наказания либо оно может быть заменено более мягким видом наказания с учетом характера заболевания, тяжести совершенного преступления, личности осужденного и других обстоятельств.

«С учетом изложенных в законе обстоятельств и мнения участников процесса, осужденному заменено наказание на ограничение свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля и возложением обязанностей. В случае несогласия с решением суда осужденный и другие участники процесса могут обжаловать в суд апелляционной инстанции», - говорится в пресс-релизе суда.

В конце сентября правозащитники сообщили, что осужденный поэт и диссидент Арон Атабек госпитализирован в больницу. Ранее они направили в администрацию президента Казахстана петицию с призывом помиловать Атабека.

Арон Атабек после событий в «Шаныраке» в Алматы в 2008 году был осужден на 18 лет. Представители гражданского общества с недавнего времени выражали обеспокоенность состоянием его здоровья. В августе этого года после встречи с Атабеком в тюрьме участники Национального превентивного механизма сообщили, что состояние поэта значительно ухудшилось.