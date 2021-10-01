За это он получал деньги каждый месяц
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В столице работник подведомственной Минздраву организации обещал бизнесу непривлечение к ответственности за нарушение карантина
Фото Радмира Фахрутдинова

Столичным департаментом антикоррупционной службы изобличен наемный работник подведомственной организации министерства здравоохранения, который, представляясь членом мониторинговой группы, вводил в заблуждение владельцев и администраторов развлекательных заведений о наличии у него возможностей и полномочий по их покровительству и уводу от административной ответственности за нарушение карантина, сообщает пресс-служба антикоррупционной службы.

«Будучи введенными в заблуждение, представители развлекательных заведений на ежемесячной основе выплачивали подозреваемому лицу денежные средства за общее покровительство и увод от административной ответственности по факту нарушения режима карантина. Причастность должностных лиц проверяется», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем в Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении директора одной из районных больниц области, который подозревается в получении от своих подчиненных взяток, полученных в качестве надбавок за борьбу коронавирусной инфекцией.

«В отношении подозреваемого лица санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей», - уточнили в антикоррупционной службе.

А в Актюбинской области проводится досудебное расследование в отношении директора областного филиала РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства и других сотрудников филиала по подозрению в получении взяток на системной основе в общей сумме более 1 млн 800 тыс. тенге от директора подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту районных ветеринарных лаболаторий.

Подозреваемые также заключены под стражу.

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