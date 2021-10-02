В КГА назвали «неподтвержденными» опасения Air Astana о дефиците топлива

В комитете гражданской авиации МИИР РК прокомментировали заявление авиакомпании Air Astana о нехватке авиатоплива. Как сообщает Sputnik Казахстан , здесь заявили, что опасения авиакомпании неподтверждены.

«По состоянию на конец месяца порядка 45 тыс. тонн авиатоплива у нас есть, потребление составляет порядка 45-50 тыс. тонн. Плюс к этому производство месячное, по информации министерства энергетики, будет 35 тыс.тонн. Все имеется. Этого достаточно, чтобы бесперебойно осуществлять все воздушные перевозки», - отметил председатель КГА Талгат Ластаев в интервью телеканалу «Хабар 24».

Он считает заявление авиакомпании «неподтвержденными» и «некорректными», отметив, что «стоимость топлива стабильная, и с учетом того, чтобы топливо будет производиться, тарифы сохранятся на прежнем уровне.

В свою очередь в национальной компании «КазМунайГаз» считают, что информация о предполагаемом дефиците авиатоплива не соответствует действительности.

«Полагаем, что опасения компании Air Astana основаны на ранее рассматриваемых министерством энергетики вариантах изменения объемов производства авиатоплива в целях увеличения выработки дизельного топлива с учетом текущей ситуации на внутреннем рынке страны. В настоящий момент планы КМГ основаны на поддержании производства авиатоплива в достаточном объеме, который с учетом накопленных запасов и уровня потребления полностью покрывает спрос внутреннего рынка страны», - отметили в КМГ.

В компании заверили, что дефицита авиатоплива в Казахстане не ожидается.

Тем временем Павлодарский нефтехимический завод внес коррективы в план ремонта в связи с нехваткой дизтоплива на рынке.

«Производство первичной переработки нефти ПНХЗ выйдет на остановочный ремонт на 10 дней позже первоначального графика останова для дополнительного производства дизельного топлива. Остальные установки предприятия будут выводиться из режима производства в соответствии с имеющимся планом», - сообщили на предприятии.

Павлодарский НХЗ должен был начать плановый ремонт с 1 октября. А выход ПНХЗ на стабильный режим работы планируется до конца октября. В период остановки предприятия другие казахстанские НПЗ (Атырауский и Шымкентский) будут работать на максимальных загрузках.

Накануне крупнейший авиаперевозчик Казахстана – Air Astana заявил, что авиаперевозки могут оказаться под угрозой срыва из-за снижения производства авиакеросина и нехватки топлива в самих авиакомпаниях.

«Air Astana обеспокоена значительным снижением объемов производства авиатоплива в Казахстане, что, как следствие, привело к критическому уровню запасов топлива на балансе авиакомпании», - говорится в заявлении авиакомпании.

Здесь напомнили о заявлении министерства энергетики, сделанного неделю назад, что для увеличения производства дизельного топлива в октябре производство авиатоплива на Шымкентском НПЗ будет сокращено в два раза. Помимо этого, на октябрь запланирован плановый ремонт на Павлодарском НПЗ, приостановлены отгрузки авиатоплива с Атырауского НПЗ, а импорт данного вида топлива в страну полностью остановлен. В свою очередь, по сообщении перевозчика, в национальной компании «КазМунайГаз» заявляли об обеспечении внутреннего рынка авиакеросином общим объемом в 35 тыс. тонн. Однако на бесперебойное выполнение действующих рейсов только авиакомпании Air Astana требует ежемесячного потребления 30 тыс. тонн авиатоплива. При этом международные рейсы из Казахстана постепенно восстанавливаются, число рейсов авиакомпании растет.

«Air Astana обратилась к правительству с предложением перенести сроки ремонтных работ на казахстанских НПЗ, а также возвратить прежние объемы производства авиакеросина как минимум до возобновления поставок импорта. Эти меры важны для стабильного осуществления авиаперевозок в краткосрочной перспективе», - подчеркнули в авиакомпании.