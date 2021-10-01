В Air Astana заявили об угрозе срыва авиаперевозок

Авиаперевозки в Казахстане могут оказаться под угрозой срыва из-за снижения производства авиакеросина и нехватки топлива в самих авиакомпаниях. Такое заявление сделали в пятницу в пресс-службе национального авиаперевозчика Air Astana.

«Air Astana обеспокоена значительным снижением объемов производства авиатоплива в Казахстане, что, как следствие, привело к критическому уровню запасов топлива на балансе авиакомпании», - говорится в заявлении авиакомпании.

Здесь напомнили о заявлении министерства энергетики, сделанного неделю назад, что для увеличения производства дизельного топлива в октябре производство авиатоплива на Шымкентском НПЗ будет сокращено в два раза. Помимо этого, на октябрь запланирован плановый ремонт на Павлодарском НПЗ, приостановлены отгрузки авиатоплива с Атырауского НПЗ, а импорт данного вида топлива в страну полностью остановлен. В свою очередь, по сообщении перевозчика, в национальной компании «КазМунайГаз» заявляли об обеспечении внутреннего рынка авиакеросином общим объемом в 35 тыс. тонн. Однако на бесперебойное выполнение действующих рейсов только авиакомпании Air Astana требует ежемесячного потребления 30 тыс. тонн авиатоплива. При этом международные рейсы из Казахстана постепенно восстанавливаются, число рейсов авиакомпании растет.

«Air Astana обратилась к правительству с предложением перенести сроки ремонтных работ на казахстанских НПЗ, а также возвратить прежние объемы производства авиакеросина как минимум до возобновления поставок импорта. Эти меры важны для стабильного осуществления авиаперевозок в краткосрочной перспективе», - подчеркнули в авиакомпании.