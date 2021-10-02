В России начали клинические испытания новой вакцины от коронавируса

В России приступили к первым двум фазам клинических испытаний новой вакцины от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2». Как сообщает Русская служба ВВС , эта вакцина разработана частной компанией и не содержит в себе ни живых, ни «убитых» компонентов вируса, ни аденовирусного вектора. В исследовании примут участие 170 человек.

Разработала вакцину компания «Бетувакс», входящая в группу Института стволовых клеток человека. В препарате нет живых компонентов вируса, нет «убитого» вируса, как в «КовиВаке», и нет аденовирусного вектора, как у «Спутник V». Вакцина содержит в себе часть поверхностных белков коронавируса, синтезированных искусственным способом. По задумке разработчиков, познакомившись с ними, иммунная система впоследствии должна узнать коронавирус в его полной экипировке.

«Наш антиген – это небольшая часть поверхностных белков коронавируса, играющих ключевую роль в проникновении вируса в клетки человека. Эти белки составляют всего лишь 3-4% всех белков коронавируса, но именно на них, по данным исследований инфицированных, вырабатывается до 80-90% всех нейтрализующих антител, и образуется клеточный иммунитет», -говорил в июне в интервью изданию Republic глава совета директоров ИСКЧ Артур Исаев.

По его словам, антител после «Бетувакса» вырабатывается достаточно для защиты от вируса. А используемый фрагмент белковой оболочки вируса достаточно консервативен, что не должно уменьшать эффективность вакцины против мутаций вируса, считают разработчики. Как заверил Исаев, «исследования показали, что вырабатываемые к нему антитела нейтрализуют и те штаммы коронавируса, которые выделяют сейчас в других странах, в том числе южноафриканский и индийский».

«Даже если появятся новые штаммы, которые будут сильно отличаться от тех, которые циркулируют сегодня, то мы всегда сможем взять другие фрагменты их белковых оболочек и добиться выработки нужных антител", - добавил он.

По его мнению, «Бетувакс» будет востребован как вакцина для бустерных, повторных вакцинаций и для людей из групп риска, которым необходимо избегать побочных эффектов.

Результаты исследований на животных пока нигде не опубликованы, но, как сообщила Би-би-си гендиректор компании «Бетувакс» Анна Вахрушева, они сейчас «в процессе написания статьи по проведенной доклинике». По словам Вахрушевой, защитный эффект вакцины при заражении животных сверхвысокой дозой уханьского штамма составил 100%, «все животные оказались защищены от развития коронавирусных патологий».

Вакцины такого типа называются субъединичными и широко используются. Например, таковы вакцины против гепатита В, пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций, а также «Церварикс» от ВПЧ и «Инфлювак» против гриппа. Считается, что субъединичные вакцины менее реактогенны, более безопасны и хорошо подходят аллергикам и пожилым людям, а в производстве проще, чем препараты на основе инактивированного вируса.

«Бетувакс» также близок к вакцине американской компании Novavax, эффективность которой в начале этого года оценили в 89,3% по итогам масштабных испытаний, проведенных в Британии. Но отличие этой вакцины в том, что в ней используется полноразмерный белок вируса, в то время как разработчики «Бетувакса» выбрали один фрагмент поверхностного S-белка. По мнению разработчиков, «чем меньше фрагмент белка – тем лучше», так как это уменьшает вероятность побочных реакций. Пока Novavax не одобрена ни ВОЗ, ни Европейским медицинским агентством, ни американским Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов.

Вакцину «Бетувакс-КоВ-2» рамках начавшихся исследований введут испытуемым два раза с интервалом в месяц. Исследование будет проходить на базе Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева, Центра профессиональной медицины Перми и Медицинского центра» Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге.