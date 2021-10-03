В Алматы продолжают фиксировать наибольшее число заболевших
Менее 2 тыс. новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки
Фото из архива Vласти

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 953 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 890 993 случаев.

В Алматы за сутки выявлено 440 новых случаев, в столице – 289, в Алматинской области – 198, в Карагандинской области – 160, в Восточно-Казахстанской области – 104, в Павлодарской области – 110, в Костанайской области – 109, в Актюбинской области – 88, в Северо-Казахстанской области – 86, в Шымкенте – 67, в Западно-Казахстанской области – 63, в Акмолинской области – 51, в Атырауской области – 50, в Жамбылской области – 49, в Кызылординской области – 39, в Туркестанской области – 43, в Мангистауской области – 7.

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