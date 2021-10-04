За все время пандемии заболели 214 человек, утверждают в министерстве
В Казахстане вакцинировано от коронавируса почти 97% заключенных – МВД
фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Vласть

С начала пандемии коронавируса в Казахстане в учреждениях исполнительной системы заболели всего 214 заключенных. Об этом в понедельник в ходе брифинга в министерстве внутренних дел заявила начальник отдела медицинского обеспечения осужденных КУИС Жанар Шайдуллина. На сегодняшний день вакцинировано от коронавируса почти 97% заключенных.

«С момента начала пандемии, с момента регистрации коронавирусной инфекции в учреждениях и вообще в Казахстане нами были приняты все меры по недопущению случаев возникновения заражения и распространения (коронавируса – V) в учреждениях УИС среди спецконтигнента. Принятые меры позволили не допустить массовых заболеваний среди спецконтингента. На сегодняшний день зарегистрировано 214 случаев с момента регистрации COVID – с 13 марта 2020 года. Суммарное количество – 214 случаев – это очень небольшое количество больных», - заявила Шайдуллина.

Она отметила, что все необходимые меры для нераспространения болезни продолжают приниматься. В частности, на данный момент привито 97% сотрудников исправительных учреждений и 96,7% спецконтингента. Кроме того, есть все необходимые средства для закупа лекарств, необходимых для лечения больных.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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