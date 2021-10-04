В Казахстане вакцинировано от коронавируса почти 97% заключенных – МВД

За все время пандемии заболели 214 человек, утверждают в министерстве
Тамара Вааль, Vласть
С начала пандемии коронавируса в Казахстане в учреждениях исполнительной системы заболели всего 214 заключенных. Об этом в понедельник в ходе брифинга в министерстве внутренних дел заявила начальник отдела медицинского обеспечения осужденных КУИС Жанар Шайдуллина. На сегодняшний день вакцинировано от коронавируса почти 97% заключенных.
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