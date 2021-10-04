Снег ожидается на юго-востоке Казахстана

5-7 октября в Казахстан придет очередная волна холода, на юго-востоке выпадет снег, а на большей части республики ночью ожидается минусовая температура, сообщает «Казгидромет».

«В течении периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, который принесет прекращение осадков, и дальнейшее понижение температуры воздуха. А погоду северных, восточных и юго-восточных регионов страны обусловит уходящий циклон – пройдут осадки в виде дождя и снега, 6 октября в горных районах сильные осадки. С осадками ожидаются туман, гололед, низовая метель», - сообщают синоптики.

Ночью на западе республики температура воздуха понизится до 0-5°С, на северо-западе, севере и в центре до -5-10°С, на востоке до -3-11°С. На юге ночью на большей части территории ожидаются заморозки -1-6°С.