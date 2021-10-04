107 инвестпроектов планируется реализовать в Жамбылской области до 2025 года

В рамках программы поддержки предпринимательства до 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 107 инвестиционных проектов на сумму 2,5 трлн тенге. Об этом Касым-Жомарту Токаеву доложил глава региона Бердибек Сапарбаев, сообщает Акорда.

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Бердибека Сапарбаева о социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов и перспективах развития города Тараза. Как сообщил глава региона, по итогам восьми месяцев текущего года по базовым отраслям экономики обеспечена положительная динамика, рост наблюдается в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле, связи, также увеличились налоговые поступления, заработная плата, введено в эксплуатацию 372,9 тыс. кв. м жилья, привлечено 232,6 млрд тенге инвестиций.

В рамках программы поддержки предпринимательства до 2025 года в регионе планируется реализовать 107 инвестиционных проектов на сумму 2,5 трлн тенге, в этом году будет реализован 31 проект на 171 млрд тенге, за восемь месяцев запущено 13 проектов на 78,2 млрд тенге.

Сапарбаев также сообщил, что на реализацию проекта «От поля до прилавка» направлен 1 млрд тенге, в регионе работает 31 социальный павильон, планируется открыть еще 12.

«Ваш доклад принят. В целом регион интенсивно развивается. Есть рост, есть и нерешенные вопросы. Ваши предложения будут рассмотрены, я возьму на личный контроль их положительное решение. Планирую в начале следующего года посетить регион и обсудить конкретные вопросы. Что касается производства вакцины, то Казахстан благодаря Жамбылской области вошел в число ведущих стран мира. Я признателен вам за проделанную работу», - сказал Токаев.

Сапарбаев также доложил президенту о завершении строительства трех жилых домов на 180 квартир для отечественных и зарубежных научных специалистов – дома для сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности строят в поселке Гвардейском. На возведение домов из республиканского бюджета было выделено 2,3 млрд тенге. Первый дом был завершен в мае.