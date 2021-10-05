Также они обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций
  • 165
Токаев и Рахмон обсудили по телефону перспективы укрепления сотрудничества
Фото Жанары Каримовой

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Акорда.

«Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского Таджикистана. Президенты также обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», - говорится в сообщении.

Лидеры стран договорились поддерживать активный политический диалог на высшем уровне и обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​Жители ЖК «Сакура» в Алматы готовятся перекрыть улицу, протестуя против регулярного отключения воды и электричества
Новости
Токаев заявил Путину о проблемах на казахстанско-российской границе
Новости
Акмолинская область вновь среди регионов с сокращающимся населением
Новости
Города-спутники G4 City под Алматы теперь обещает построить компания из Сингапура
Новости
Жители Погрангородка в Алматы заявляют о давлении со стороны застройщика элитного ЖК
Новости
Арон Атабек прибыл в Алматы