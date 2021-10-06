Казахстан поставит 5 тыс. тонн муки в Афганистан в качестве гуманитарной помощи – Токаев

Глава государства поздравил дипломатов с официальным началом их миссии в нашей стране и подчеркнул, что «будучи сторонником укрепления международного сотрудничества, Казахстан готов и впредь наращивать дружественные связи с вашими странами как в двустороннем, так и в многостороннем измерениях».

Говоря о преодолении современных вызовов, в том числе последствий изменения климата, Токаев отметил, что исключительную важность приобретает исполнение обещаний, которые будут приняты в рамках предстоящей глобальной Конференции в Глазго. В этой связи он напомнил о планах Казахстана по достижению углеродной нейтральности, заявив, что «доступ к зеленому финансированию и зеленым технологиям будет иметь решающее значение для ее реализации», и, обращаясь к дипломатам, выразил надежду на налаживание сотрудничества со странами, которые они представляют, включая ОАЭ, Швейцарию, Ирландию, Новую Зеландию и Норвегию.

Токаев также указал на важность обеспечения продовольственной и водной безопасности, подтвердил приверженность общему и неделимому евроатлантическому и евразийскому сообществу безопасности, провозглашенному в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года, приветствовав эффективное лидерство Албании на посту председателя ОБСЕ в 2020 году.

Касаясь вопросов обеспечения безопасности, президент Казахстана назвал предотвращение конфликтов и поддержание мира в Азии одним из внешнеполитических приоритетов нашей страны. Также он высказался о ситуации в Афганистане, призвав новые власти этой страны к выполнению обязательств по предотвращению любых проявлений насилия, контрабанды наркотиков и неконтролируемой миграции.

«Мы прорабатываем вопрос поставки 5 тысяч тонн пшеничной муки на сумму 2,5 млн долларов в качестве гуманитарной помощи афганскому народу, и эта помощь будет постоянно предоставляться этой стране», - также сообщил Токаев.