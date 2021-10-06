И эта помощь будет постоянно оказываться Афганистану
  • 338
Казахстан поставит 5 тыс. тонн муки в Афганистан в качестве гуманитарной помощи – Токаев
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов 11-ти государств, сообщает Акорда. В частности, верительные грамоты вручили послы Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, Ирландии, Мексики, Новой Зеландии, Албании, Гренады, Мавритании, Туниса, Норвегии, Никарагуа.

Глава государства поздравил дипломатов с официальным началом их миссии в нашей стране и подчеркнул, что «будучи сторонником укрепления международного сотрудничества, Казахстан готов и впредь наращивать дружественные связи с вашими странами как в двустороннем, так и в многостороннем измерениях».

Говоря о преодолении современных вызовов, в том числе последствий изменения климата, Токаев отметил, что исключительную важность приобретает исполнение обещаний, которые будут приняты в рамках предстоящей глобальной Конференции в Глазго. В этой связи он напомнил о планах Казахстана по достижению углеродной нейтральности, заявив, что «доступ к зеленому финансированию и зеленым технологиям будет иметь решающее значение для ее реализации», и, обращаясь к дипломатам, выразил надежду на налаживание сотрудничества со странами, которые они представляют, включая ОАЭ, Швейцарию, Ирландию, Новую Зеландию и Норвегию.

Токаев также указал на важность обеспечения продовольственной и водной безопасности, подтвердил приверженность общему и неделимому евроатлантическому и евразийскому сообществу безопасности, провозглашенному в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года, приветствовав эффективное лидерство Албании на посту председателя ОБСЕ в 2020 году.

Касаясь вопросов обеспечения безопасности, президент Казахстана назвал предотвращение конфликтов и поддержание мира в Азии одним из внешнеполитических приоритетов нашей страны. Также он высказался о ситуации в Афганистане, призвав новые власти этой страны к выполнению обязательств по предотвращению любых проявлений насилия, контрабанды наркотиков и неконтролируемой миграции.

«Мы прорабатываем вопрос поставки 5 тысяч тонн пшеничной муки на сумму 2,5 млн долларов в качестве гуманитарной помощи афганскому народу, и эта помощь будет постоянно предоставляться этой стране», - также сообщил Токаев.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​Жители ЖК «Сакура» в Алматы готовятся перекрыть улицу, протестуя против регулярного отключения воды и электричества
Новости
Токаев заявил Путину о проблемах на казахстанско-российской границе
Новости
Акмолинская область вновь среди регионов с сокращающимся населением
Новости
Города-спутники G4 City под Алматы теперь обещает построить компания из Сингапура
Новости
Жители Погрангородка в Алматы заявляют о давлении со стороны застройщика элитного ЖК
Новости
Арон Атабек прибыл в Алматы