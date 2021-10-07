Токаев поставил перед МЧС задачу снизить количество чрезвычайных ситуаций в стране

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, который доложил о результатах деятельности ведомства за 2020-2021 годы, сообщает Акорда.

По данным МЧС, за отчетный период в стране зарегистрировано свыше 9 тыс. чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подразделениями ведомсива совершено более 65 тыс. выездов, спасено 9,5 тыс. человек, эвакуировано 10 тыс. человек, 3 тыс. человек оказана первая медицинская помощь.

Ильин также отметил, что большое внимание уделяется вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, а в целях заблаговременной защиты от селей и паводков министерство финансирует строительство селезадерживающих плотин и берегозащитных сооружений на реках Аюсай, Аксай, Хоргос в городе Алматы и Алматинской области.

«По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд задач по уменьшению количества чрезвычайных ситуаций, проведению подготовительных работ к зимнему периоду, снежным заносам, а также предупреждению весенних паводков», - сообщила пресс-служба президента.