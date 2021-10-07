Мамин доложил Токаеву о снижении уровня заболеваемости коронавирусом в стране и о ходе вакцинации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, который отчитался о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, ходе уборочной кампании, мерах по стабилизации цен на социально значимые товары, привлечении инвестиций и других актуальных вопросах социально-экономического развития, сообщает Акорда.

«Премьер-министр проинформировал президента о стабилизации эпидемиологической ситуации. По данным правительства, за последний месяц заболеваемость в стране снизилась в 1,7 раза. Уровень репродуктивности составляет 0,94, загруженность инфекционных коек – 34%, реанимационных – 32%», - говорится в сообщении.

Также Мамин доложил, что на сегодняшний день первым компонентом привито более 7,7 млн человек, вторым компонентом – 6,7 млн. В IV квартале текущего года ожидается поставка 4 млн доз вакцины Pfizer. Всего до конца года для более чем 13,3 млн казахстанцев будет обеспечена возможность вакцинации препаратами QazVaс, Спутник V, Sinopharm, Hayat-Vax, SinoVac и Pfizer.

Кроме того, к настоящему времени прививки от гриппа получили свыше 694 тыс. человек, всего планируется вакцинировать 2,5 млн граждан.

Аскар Мамин также проинформировал Токаеву о ходе уборочной кампании, работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования, доложил о работе по привлечению инвестиций в перспективные отрасли экономики.

«В целях дальнейшей диверсификации национальной экономики и обеспечения устойчивости ее роста правительством ведется работа по доведению объема прямых иностранных инвестиций до 30 млрд долларов США в год и повышению уровня инвестиций в основной капитал до 30 % к ВВП уже к 2025 году», - сообщает Акорда.