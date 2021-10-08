На севере, в центре и на востоке республики похолодает
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Осадки ожидаются в выходные на большей части Казахстана
Фото Жанары Каримовой

9-11 октября на большей части Казахстана пройдут осадки, на севере, в центре и на востоке республики ожидается понижение температуры, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, мощный антициклон и европейской части России обусловил погоду без осадков и вынос теплого воздуха на запад и северо-запад Казахстана – днем здесь будет до +15+20 градусов. Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием поля низкого давления и связанных с ним атмосферных фронтов – ожидаются осадки в виде дождя и снега, в южных регионах – с выпадением града и усилением ветра. На севере, востоке, в центре и на юге страны в ночью и утром ожидается туман.

Также синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на севере, в центре и на востоке республики днем до 0+7 градусов, в южных регионах будет +3+8 тепла, в горных районах до -3 градусов, днем ожидается +10+15 градусов.

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