В Алматы пройдет выставка дизайна и современного искусства

15 октября в Музее искусств имени А. Кастеева дизайн-студия Étage представит выставку дизайна и современного искусства «Чувство ритма». Она объединит и молодых казахстанских и международных художников, архитекторов и дизайнеров для исследования феномена ритма в разных формах и медиа: через эксперименты в архитектуре, музыке, живописи, видео и фотографии.

Выставка продлится до 28 октября. Она выстроена вокруг пяти основных тем: «Преобразование», «Прикосновения», «Ритмическая геометрия», «Ритмы поколения», «Ритмы степи».

Мероприятие будет также включать первую в современной истории Казахстана экспозицию шрифтового плаката – работы, в которых графические дизайнеры исследуют ритм, динамику, движение и пространство. Посетители выставки получат возможность увидеть редкую селекцию лучших работ международных дизайнеров – как начинающих, так и известных мастеров своего дела.

«Мы хотели определить ритм, поймать его в разных проявлениях. Чувство ритма – уникальное человеческое качество. Из всех живых существ, населяющих Землю, только человека природа наделила даром чувствовать ритм и следовать ему. Ритм на глубинном интуитивном уровне связан с получением особого удовольствия – он вовлекает человека в движение, устанавливая внутренний порядок этого движения и вызывая к жизни созидательную энергию», — говорит команда Étage.

В выставке примут участие Юрий Гулитов – одна из ключевых фигур в российском и мировом дизайне, руководитель Лаборатории плаката Школы дизайна НИУ ВШЭ, Николай Багдасарян – хореограф, танцор и режиссёр-постановщик, лауреат хореографического фестиваля «Точка зрения», Berkin & Mika – тандем художников, которые работают в жанрах широкоформатной фотографии, инсталляции и мультимедийного искусства и другие креативные художники, дизайнеры и архитекторы.

Мероприятие поддержал «Альфа-Банк».