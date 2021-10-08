В противном случае их ожидает штраф
Казахстанцев обяжут зарегистрировать домашних животных
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Владельцы домашних животных должны будут зарегистрировать своих питомцев, в противном случае их смогут привлечь к административной ответственности. Такая норма заложена в проекте закона «Об ответственном обращении с животными», который находится на рассмотрении мажилиса.

«Местными исполнительными органами определяется компетенция по организации информационного обеспечения деятельности приютов (...), информирование о необходимости биостерилизации домашних животных. При этом в целях обеспечения охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического и эпизоотического благополучия, жизни и здоровья населения, при невозможности создания необходимых условий для животных, владельцы или ответственные лица обеспечивают их биостерилизацию. Что касается так называемого чипирования, законопроект вводит обязательный учет домашних животных, с использованием изделий учета домашних животных на платной основе за счет их владельцев», - сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова.

В частности, в законопроекте предусмотрена норма, по которой владельцы домашних животных должны будут их чипировать. Все данные по питомцам будут занесены в базу ветеринарных клиник, а затем переданы местным исполнительным органам.

«В любом случае владелец животного, придя в ветклинику с незарегистрированным животным, получит необходимую помощь для своего питомца. Но вместе с тем если у него не будут выполнены условия учета и идентификации животного, наступит административная ответственность», - добавила вице-министр.

По ее данным, размер штрафа при первичном выявлении незарегистрированного животного составит 10 МРП, в случае повторного нарушения – выше. В то же время Шалабекова не ответила на вопрос, будут ли проводиться какие-то подворовые и поквартирные обходы для выявления незарегистрированных животных.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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