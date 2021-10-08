Премия присуждена «за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России»
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Лауреатами Нобелевской премии мира стал главред российской «Новой газеты» и филиппинская журналистка
ФОТО NOBELPRIZE.ORG

Главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира.

Как говорится в пресс-релизе о вручении Нобелевской премии, который цитирует РБК, премия присуждена им «за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России», а также они, по мнению Нобелевского комитета, «являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями».

«Несмотря на убийства [сотрудников] и угрозы, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал права журналистов», - сказала глава норвежского нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен, которую цитирует Русская служба ВВС.

Фаворитами премии считались Всемирная организация здравоохранения, российский оппозиционер Алексей Навальный, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановскуя и экоактивистка Грета Тунберг. Среди возможных лауреатов также называли "»Репортеров без границ». Всего на премию мира претендовали 329 кандидатов (234 человека и 95 организаций).

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